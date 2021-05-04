Томск, 4 мая, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Томский онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в правительстве Томской области.

Amurobl.ru Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции

Оборудование приобретено за 3,6 млн рублей за счёт средств федерального бюджета.

По данным обладминистрации, основным достоинством метода является возможность лечения без разреза тканей. В патологическую зону внедряют электрод небольшого диаметра. Во время процедуры длительностью примерно 15 минут применяется кратковременная анестезия. Скорость воздействия позволяет пациентам испытывать минимум боли. Восстановление проходит в течение суток.

С помощью нового оборудования для лечения рака и предраковых опухолей в Томске уже провели несколько операций.

При радиочастотной абляции патологически изменённые ткани удаляются выжиганием электрическим током определённой частоты (радиочастоты). Создаваемый электрическим генератором ток подаётся к патологическому участку внутри органа по электроду.

Читайте также: В Хабаровске построят многопрофильный центр медицинской реабилитации