Екатеринбург, 4 мая, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Водитель врезавшейся в фуру на трассе на Урале автомашины «ТАТА» не сумел пояснить сотрудникам ДПС причины произошедшего. Об этом сообщили журналистам в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области На месте ДТП

Предполагаемым виновником аварии оказался житель Каменска-Уральского 1974 года рождения. Его водительский стаж составляет 27 лет. В отношении гражданина составили протокол по статье 12. 21.1 КоАП РФ, предусматривающей наказание за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства. Тем временем проверка по факту ДТП продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 мая на дублёре Сибирского тракта эта фура врезалась в грузовик NAM. Обе машины загорелись, а затем пламя перекинулось на молоковоз. Люди не пострадали, а грузовики сгорели.