Оттава, , 09:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» переиграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл форвард «Сенаторз» Коннор Браун (12-я минута, в большинстве), на что гости ответили шайбой защитника Джоша Моррисси (50-я, при игре 4×4).

Победу «Оттаве» принес гол российского защитника клуба Никиты Зайцева (59-я).

Российский форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Оттава», проигравшая прошлую встречу, 6 мая встретится с клубом «Монреаль Канадиенс». «Виннипег» потерпел шестое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Калгари Флеймз».