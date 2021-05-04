Ижевск, , 09:00 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 4 мая выявили 48 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 48 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 964 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Среди новых носителей коронавируса — двое детей в возрасте до 14 лет и 18 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 62 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 29 718 человек. 419 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончались трое жителей республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2827 человек. Из этого числа 2466 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 304 человека — в состоянии средней степени тяжести, 57 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 30 апреля в республике прививку от коронавируса сделали 86 794 человека. Второй компонент препарата получили 53 440 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: В Удмуртии прививку от коронавируса сделали почти 87 тыс. человек