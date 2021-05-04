Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM Правительство Казахстана разработало более 60 дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом 4 мая заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

Он отметил, что все меры отражены в комплексном плане по восстановлению экономики на 2021 год. Глава правительства отметил, что меры направлены на снижение налоговой нагрузки, расширение льготного финансирования, упрощение доступа к госзакупкам и ослабление контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля по 1 июня 2021 года в Казахстане действует отсрочка по выплатам с фонда заработной платы. Вводится также отсрочка на выплату банковских займов и микрокредитов для малого и среднего бизнеса.

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