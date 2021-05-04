Варшава, , 08:58 — REGNUM С 4 мая в Польше возобновили свою работу музеи и художественные галереи. До этого они были закрыты по решению правительства с 20 октября, когда набирала обороты вторая волна пандемии коронавируса. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Однако работать музеи и художественные галереи будут в ограниченном режиме: посетители будут должны соблюдать физическую дистанцию друг от друга на 1,5 метра, а также носить защитные маски. По словам главы польского Минздрава Адама Недзельского, такой режим будет действовать неограниченное время, до тех пор, «пока не будет объявлена победа над пандемией COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о новых правилах локдауна и о снятии ряда социальных и экономических ограничений правительство Польши приняло 28 апреля. Помимо открытия музеев и художественных галерей, с 8 мая в республике откроются гостиницы, однако они пока будут работать с ограничениями — смогу принять не более 50% посетителей от максимального числа.

С 15 мая в республике будет отменен масочный режим в общественных местах на открытом воздухе. Но в закрытых помещениях и в общественном транспорте ношение защитных масок останется обязательным. С 29 мая будут разрешено организовывать свадебные и другие торжества с участием не более 50 гостей. С конца мая возобновится очное обучение в школах и вузах страны.