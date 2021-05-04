Саратов, , 08:58 — REGNUM В Саратовской области за минувший день положительные тесты на коронавирус подтвердились у 126 жителей, выписались по выздоровлению — 107 пациентов. Всего по данным на 4 мая зарегистрировано 59 535 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 53 990 пациентов. Скончались 943 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 66 случаев заражения, в Балаковском районе — 12, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония диагностирована у 34 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу в трёх торговых центрах Иркутска открылись мобильные пункты вакцинации от COVID-19. По состоянию на 4 мая 2021 года первым компонентом вакцины привито 193 128 человек, полный курс вакцинации получили 115 332 человека.

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