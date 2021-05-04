Новосибирск, , 08:56 — REGNUM Не все жители Новосибирской области соблюдают безопасный отдых на майских праздниках, нарушая требования действующего законодательства. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ

Напомним, что в настоящее время на территории области действует особый противопожарный режим.

«К гражданам, действия которых привели или могли привести к серьёзным последствиям, применяется административное воздействие, — отметили в ведомстве. — В рамках профилактических и надзорных мероприятий в Новосибирской области по фактам нарушений уже возбуждено более 300 административных дел, вынесено более 130 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Порядка 100 лиц привлечены к административной ответственности».

Отметим, что особый противопожарный режим на территории области действует с 30 апреля по 10 мая включительно.