Барнаул, , 08:54 — REGNUM Из-за майских праздников изменился график работы мобильных медицинских комплексов в Барнауле. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, пройти вакцинацию против коронавируса можно в ФАПах у торговых центров «Пионер» (проспект Ленина, 102в) и «Весна» (улица Малахова, 86в).

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С 4 мая они открыты с 10 :00 до 16:00 по местному времени. Также 8, 9 и 10 мая с 10 до 16 часов будет работать прививочный пункт на площади Сахарова.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 4 мая 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2995 человек, причём пять из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тем временем в регионе, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 4 мая 2021 года от коронавируса привились уже 194 103 человека (всего + 270 за последние сутки).

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