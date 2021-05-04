Грозный, , 08:53 — REGNUM В Чечне с начала 2021 года было построено 15 мечетей. Большинство из них создано на средства, выделенные благотворительным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«С начала текущего года в регионе распахнули двери для верующих 15 красивейших мечетей. Абсолютное большинство из них построено за счёт Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, всего в республике в настоящее время действует 1261 мечеть. Ведется строительство еще 79 «домов Аллаха».

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