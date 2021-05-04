Омск, , 08:52 — REGNUM В Омской области от COVID-19 вакцинировались 165 068 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в региональном министерстве здравоохранения.

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Обеими компонентами вакцины привиты 100 428 омичей. Как утверждают в минздраве, дефицита вакцины в регионе нет, поставки осуществляются регулярно.

Напомним, по состоянию на 3 мая в Омской области выявлено 45 882 носителя коронавируса, выздоровели 39 069 человек, умерли 1388 ковид-пациентов.

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