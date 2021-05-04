Магадан, , 08:57 — REGNUM Власти Магаданской области обсудили подготовку к лососевой путине-2021, стратегию рыбного промысла и прогнозируемые объёмы вылова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Минсельхоз РФ вернёт традиционную рыбалку КМНС на Колыме?

Общий объём вылова на Колыме запланирован в размере 8955 тонн, в том числе горбуши 6540 тонн, кеты 1900 тонн, нерки 20 тонн, кижуча 92 тонны, гольцов 403,5 тонны. Этот объём установлен для традиционного, любительского, коммерческого, рыбоводческого и научно-исследовательских работ.

Не менее важный вопрос — безопасность и борьба с браконьерством. Губернатор Сергей Носов предложил использовать для этих целей квадрокоптеры с камерами повышенной четкости, закупленные для контроля пожарной безопасности лесов «Авиацией Колымы». Радиус полёта квадрокоптера составляет порядка 250 км с возможностью передачи картинки на расстоянии 70 км.

Обсудили и стоимость путёвок любительского рыболовства и работу рыболовных участков. Порядок организации любительского рыболовства решено оставить без изменений, сохранив стоимость путёвок на уровне 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов обсудил с заместителем министра сельского хозяйства РФ Максимом Увайдовым вопросы выделения квот для коренных малочисленных народов севера, имеющих право на вылов рыбы на Колыме.