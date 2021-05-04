Барнаул, 4 мая, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в Алтайском крае несколько улучшилась. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на 4 мая подтопления зарегистрированы в двух муниципальных образованиях (село Красногорское Красногорского района, село Ельцовка Ельцовского района).

МЧС Паводковая обстановка в Алтайском крае

Вода зашла на 35 приусадебных участков и два участка дорог. Подтопленных жилых домов нет, заверили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 мая в Алтайском крае были подтоплены 18 жилых домов, 258 приусадебных участков и три участка местных автодорог.

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