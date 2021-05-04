Кызыл, , 08:46 — REGNUM На территории 16 районов Тувы введен особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

В связи с этим жителям запрещено сжигать мусор и сухую траву, а также разводить костры.

«Нарушение данных требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима влечет за собой административную ответственность в виде штрафов в удвоенном размере», — отметил замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Ролан Монгуш.

Как сообщало ИА REGNUM, к тушению лесных пожаров в республике подготовлены более 550 человек и почти 200 единиц техники.

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