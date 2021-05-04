Абакан, , 08:42 — REGNUM Паводковая ситуация в Хакасии не вызывает опасений, сообщили ИА REGNUM 4 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

За сутки уровни воды в реках понизились. В управлении уточнили, что гидрологическая обстановка меняется в зависимости от количества осадков. Пока населённым пунктам ничего не угрожает, в ближайшие дни подтоплений не ожидается. Уровень воды на реке Абакан в районе Абакана составляет 287 см (-65 см) при критической отметке в 550 см.

«Вскрытие рек на территории Хакасии фактически завершилось. На реке Большой Он наблюдаются остаточные забереги», — говорится в сообщении ведомства.

Хакасия переходит к третьему периоду прохождения паводкоопасного сезона, когда начинается ход коренной воды. С мая по июнь риску подтоплений подвержены Абакан, Абаза, Аскизский, Бейский, Алтайский, Усть-Абаканский, Таштыпский районы. Это 2252 жилых дома с населением 6587 человек.

Паводковая обстановка находится на круглосуточном контроле, подытожили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай постепенно стабилизируется паводковая ситуация.

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