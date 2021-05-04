Мехико, , 08:42 — REGNUM В столице Мексики — городе Мехико при прохождении электропоезда обрушился метромост. Об этом сегодня, 4 мая, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что метромост рухнул вечером 3 мая около 22:30 по местному времени (6:30 4 мая по московскому времени) на 12-й линии метрополитена Мехико рядом со станцией Olivos, когда по нему проходил электропоезд. Уточняется, что обрушение произошло в результате столкновения автомобиля с одной из опор моста. Несколько автомобилей оказались под завалами рухнувшей конструкции.

По предварительным данным, погибли 13 человек, ещё 70 получили ранения. На месте происшествия находятся десятки карет скорой помощи, пожарные и спасатели.

Местные СМи пишут, что трещины на опорах этого метромоста появились еще в 2017 году после землетрясения, однако никакие меры с тех пор не принимались.