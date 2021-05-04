Киев, , 08:46 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2472 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 4 мая пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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За сутки госпитализировали 1325 человек, 166 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявили в Донецкой и Черкасской областях — 324 и 253 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 млн 88 410 случаев заражения, а также 44 916 летальных случаев, связанных с последствиями COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили 2758 новых случаев заражения и 154 летальных исхода.

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Как сообщила пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС), реальное число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 на Украине может достигать 4 млн человек, то есть превышать официальные данные вдвое.

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