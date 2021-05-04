Барнаул, , 08:39 — REGNUM Пожароопасная и паводковая обстановка в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным синоптиков, этому способствуют неблагоприятные погодные условия: в ближайшие дни сохранится тёплая и ветреная погода.

При таких условиях вероятно достижение опасной отметки в 580 сантиметров на реке Обь в районе Усть-Чарышской Пристани, при котором произойдёт подтопление прибрежных территорий и населенных пунктов.

Так, 4 мая, в крае местами по востоку небольшой дождь, днем воздух прогреется до +19 °C. Ветер северный, 9−14 метров в секунду, местами по востоку возможны порывы до 15−20 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 3 мая, по данным регионального ГУ МЧС РФ, на Алтае ликвидировано 138 пожаров, из них 19 — горение мусора, 99 — ландшафтных пожаров.

Читайте также: На Алтае за сутки произошло более 100 пожаров