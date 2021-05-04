Благовещенск, , 08:39 — REGNUM В канун Пасхи, 1 мая, строители моста через Зею в Приамурье обнаружили металлическую икону. По предварительным оценкам её возраст более двухсот лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

Икона

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Икону обнаружили рабочие УСК «Мост» при выемке котлована для строительства опоры №7.

На иконе изображены святые Зосима и Савватий Соловецкие. 30 апреля Русской православной церковью установлен день памяти этих святых. Находка была оперативно передана в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области. Специалисты осмотрели и место, где обнаружили икону.

По предварительной оценке кандидата исторических наук Ирины Ермацанс, эта икона XVIII века.

Интересно, что изначально рабочий Александр Вайгандт посчитал, что это просто кусок металла и откинул его в сторону, но течение воды принесло икону к его ногам, тогда он и разглядел лики святых.

Находка будет направлена на историко-культурную экспертизу, после чего её планируют передать в Амурский областной краеведческий музей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля на центральной площади Владивостока начались работы по строительству сухого фонтана — при раскопке котлована была обнаружена часть дренажной системы, построенной, предположительно, в начале XX века.