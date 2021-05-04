Грозный, , 08:38 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о своих доходах за 2020 год. Согласно справке, опубликованной на официальном сайте главы и правительства республики, в отчетном периоде он заработал 381 млн рублей. Таким образом, по сравнению с 2019 годом доходы Кадырова выросли на 233 млн рублей или на 61%.

Его супруга заработала в 2020 году 1,5 млн рублей, что почти на 900 тыс. меньше, чем годом ранее. Из недвижимости у Рамзана Кадырова имеется жилой дом площадью 2 344,3 кв. м и два земельных участка площадью 3668 кв. м и 28 361 кв м. В пользовании у семьи Кадыровых есть еще один дом площадью 300 кв. м, а его супруги квартира площадью 209,8 кв. м.

Все недвижимое имущество сохранилось с прежних лет. Автотранспортных средств у руководителя Чечни по-прежнему нет.

Стоит отметить, что доходы Рамзана Кадырова стали стремительно расти с 2018 года. Если за это отчетный период он заработал около 7,5 млн рублей, то спустя три года его доход вырос более чем в 50 раз.

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