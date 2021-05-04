Лондон, , 08:36 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен, как и многие американские политики до него, в очередной раз заявил, что Вашингтон хотел бы выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и якобы не ищет эскалации. Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Лондоне.

Блинкен напомнил, что, несмотря на имеющиеся противоречия, США и Россия смогли оперативно продлить договор СНВ-3 — один из последних оставшихся договоров, который поддерживает стратегическую стабильность в мире.

Также Блинкен подтвердил намерение президента США Джозефа Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже будем. Думаю, у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что США будут искать и другие возможности сотрудничества с Россией, но при этом будут «внимательно следить» за действиями и политикой Москвы. Если российская сторона поведет себя «безрассудно или агрессивно», то Штаты ответят, подчеркнул он.

Напомним, что в США постоянно заявляют о своем желании якобы сотрудничать с Россией, но при этом грозят и вводят против России новые санкции.