Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM В Казахстане инфекционные койки для пациентов с коронавирусом заняты на 42%. Об этом 4 мая заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

«На данный момент отмечается тенденция к стабилизации роста заболеваемости», — сказал Мамин. По его словам, индекс репродуктивности вируса снизился до 0,98. Занятость реанимационных коек составила 28%.

Глава правительства отметил, что в республике сформирован достаточный запас вакцин и необходимо наращивать темпы вакцинации. В частности, в регионы поставлено 2,3 млн доз вакцин.

Отметим, по состоянию на 4 мая вакцину от коронавируса в Казахстане получили 1 422 204 человек.