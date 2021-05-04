Санкт-Петербург, , 08:33 — REGNUM Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге в праздничные дни существенно снизились. Например, за 2 мая первично было привито всего 956 человек, вторично — 1304 человека. Для сравнения: в минувшую пятницу, 30 апреля, первично было привито 5516 человек, вторично — 9076 человек.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период в Петербурге вакцинирован 571 291 человек, это составляет 10,6% от численности постоянного населения региона. Из них 439 956 человека полностью завершили цикл вакцинации.

За время прививочной кампании в Северную столицу поступило 767 402 комплекта вакцины от коронавирусной инфекции. По данным на 3 мая, запас вакцины в городе составлял 196 111 комплектов.

«Медицинская инфраструктура и количество поставляемой вакцины позволяют значительно ускорить темп прививочной кампании. Помимо вакцины «Гам-Ковид-Вак» в городе имеется вакцина «ЭпиВакКорона», — говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19. Первым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» в Петербурге привиты 9108 человек, полностью закончили цикл вакцинации этим препаратом 520 человек.

В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны пандемии в странах Европы и высокой вероятностью нового роста заболеваемости в Петербурге, специалисты призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, привиться от коронавирусной инфекции.

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