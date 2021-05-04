Сент-Пол, США, , 08:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев со счетом 6:5.

В составе победителей голами отметились шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (4-я минута), оформивший в матче дубль Ник Бонино (8-я и 29-я, в большинстве), чешский форвард Кевин Фиала (51-я), российский нападающий Кирилл Капризов (59-я, при игре 6×5) и шведский защитник Юнас Бродин (59-я).

У «Вегаса» шайбами отличились Ши Теодор (5-я), Алек Мартинес (7-я, в большинстве), Алекс Так (13-я), Марк Стоун (27-я) и Джонатан Маршессо (47-я).

Отметим, это вторая подряд победа «Миннесоты», которая 6 мая снова сыграет с «Вегасом», выигравшим в прошлой встрече.