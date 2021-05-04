Барнаул, , 08:32 — REGNUM В Алтайском крае, где температура воздуха поднималась уже выше +20 °C, обострилась обстановка с природными пожарами. Как сообщает 4 мая региональное ГУ МЧС РФ, за минувшие сутки силами пожарной охраны ликвидировано 138 пожаров, из них 19 — горение мусора, 99 — ландшафтных пожаров.

«Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю постоянно принимаются меры по стабилизации обстановки. За 3 мая в крае проведено 73 рейда, в которых приняло участие более 300 сотрудников и работников МЧС России, других служб. В ходе рейдов обследовано более 900 жилых домов.

Сотрудники госпожнадзора проводят беседы с гражданами, предупреждают их о высоком риске возникновения пожаров, вручают памятки по данной тематике. В работе по мониторингу обстановки задействована беспилотная авиация», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля, постановлением правительства Алтайского края в регионе введен особый противопожарный режим. Его основной целью является недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров.