Луганск, , 08:44 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили 4 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ выпустили одну мину калибра 82 мм и десять гранат из станкового гранатомёта АГС в направлении населённого пункта Логвиново. В направлении посёлка Смелое было выпущено 29 гранат из АГС, а также применено стрелковое оружие.

Обстрелы велись с украинских позиций в районе населённых пунктов Луганское и Смелое.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что поддержит изменения минского формата переговоров, если сами переговоры зайдут в тупик.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук рассказал об изменениях «минского» формата переговоров