с. Солоновка, , 08:24 — REGNUM В Алтайском крае пострадала группа туристов — водников из Новосибирска. Как сообщает сегодня, 4 мая, региональное ГУМЧС РФ, после опрокидывания катамарана и рафта погибла женщина.

В Алтайском крае зарегистрировано происшествие с туристами МЧС

Трагедия произошла на прошедших выходных в Смоленском районе: из 15 сплавщиков по реке Песчаная до берега добрались лишь 14.

Потерпевших крушение обнаружил начальник краевой пожарной части и доставил в село Солоновка. В ходе поисковой операции, в которой было задействовано задействовано 35 человек, 13 единиц техники, погибшая женщина была обнаружена.