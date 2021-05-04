Москва, , 08:24 — REGNUM Некоторые банки в России не соблюдают требования законодательства и пытаются начислять штраф заемщику за нарушение договора при досрочном погашении долга. Об этом заявил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в интервью агентству «Прайм».

Гавришев напомнил, что в кредитном договоре обычно прописывается положение о досрочном погашении займа. Дело в том, что с 2011 года все российские банки обязаны давать такое право заемщикам, при этом не требуя взамен дополнительных платежей и комиссий. В той ситуации, когда в кредитном договоре нет положения о досрочном погашении долга, заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней.

Банки просто не имеют права отказать клиенту в досрочном погашении долга, подчеркнул адвокат. Поэтому, если сотрудник банка отказывается принять у клиента заявление или препятствует клиенту иным способом, нужно попросить такого сотрудника обосновать действия в письменном виде. Такое письменный ответ впоследствии поможет защитить свои права.

Если же банк каким-то образом оштрафовал за досрочное погашение кредита, то такой «штраф» нужно оспорить согласно статье 809 Гражданского кодекса Российской Федерации и написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа.

После погашения долга у банка лучше запросить официальную бумагу о том, что все обязательства перед кредитной организацией исполнены.