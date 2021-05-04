Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин из-за травмы не смог доиграть матч регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом 4 мая сообщает пресс-служба столичной американской команды на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что игрок смог провести на льду только 39 секунд и, по официальной причине, из-за повреждения нижней части тела вынужден был покинуть игру.

При этом ранее 33-летний российский хоккеист пропустил из-за травмы четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вашингтон» уверенно обыграл команду «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.