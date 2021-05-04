Ростов-на-Дону, , 08:22 — REGNUM В Ростовской области 3 мая произошло два ДТП, в результате которы погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В Волгодонске около 13:30 мск на улице Химиков водитель ВАЗ-21 103, предположительно, допустил съезд с дороги в водосточный слив. Мужчина погиб на месте происшествия.

Ещё одна авария произошла в 19:46 мск в Батайске. На улице Горького водитель скутера, по предварительным данным, выезжая на главную дорогу, допустил столкновение с Lifan Х-60. В результате ДТП водитель и пассажир скутера с травмами были доставлены в больницу, где водитель скончался. Известно, что оба находились без шлемов.

Проводится проверка.