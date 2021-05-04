Кызыл, , 08:22 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 24 по 30 апреля выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая больше показателей предыдущей недели. Всего с начала года диагноз подтвердился у 1018 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«За неделю в Кызыле зарегистрировано 5 случаев, в Каа-Хемском кожууне — 5, Кызылском — 4, Пий-Хемском — 1. Среди 15-ти заболевших 4 детей, пожилых людей старше 65 — 3», — отметили в минздраве.

На лечении в настоящее время находится 70 больных, из них у 54 выявлена пневмония. Занятость коечного фонда достигла 80%.

Добавим, что с 1 января 2021 в регионе установлено 26 летальных случаев от COVID-19. Всего, по данным портала Стопкоронавирус. рф, жертвами коронавируса за весь период пандемии в регионе стали 202 человека.