Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 3:6.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Ник Дауд (15-я минута), Конор Шири (16-я), Гарнет Хэтэуэй (39-я), и (45-я), шведский форвард Никлас Бэкстрем (52-я) и Том Уилсон (59-я, в пустые ворота).

У «Рейнджерс» забитые голы на счету оформившего в матче дубль шведского нападающего Мики Зибанежада (19-я и 23-я, в большинстве) и финского форварда Каапо Какко (25-я).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в матче двумя результативными передачами, его коллега по клубу — российский нападающий Павел Бучневич — одним голевым пасом. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог отразить 34 из 40 бросков по своим воротам. Российские нападающий и защитник «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, а также российский форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, «Вашингтон» этой победой прервал проигрышную серию из двух игр подряд и 6 мая вновь сыграет с «Рейнджерс», потерпевшими третье подряд поражение.