Майминский район, Алтай, , 08:15 — REGNUM В Республике Алтай подтверждён новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. В феврале скончался 69-летний житель Майминского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в регионе скончались 264 пациента с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 828 (+3 за минувшие сутки). К настоящему времени коронавирус побороли 16 521 человек.