Новосибирск, , 08:14 — REGNUM В Новосибирской области накануне Дня Победы стартовала международная акция «Сад памяти». Первые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высажены в Новосибирске, а также в Барабинском, Здвинском, Татарском, Чулымском районах региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В правительстве региона отметили, что к акции присоединились школьники, члены школьных лесничеств, волонтёры и жители районов.

«Мы садим деревья не просто так, а уже с историями, со смыслом и будем за ними ухаживать», — рассказала ученица Николаевской школы и участница мероприятия в Татарском районе Анна.

Массовые высадки пройдут во всех районах Новосибирской области. Все места проведения акции нанесены на карту.