Бишкек, , 08:14 — REGNUM Правительство Киргизии присвоит Баткенской области особой статус, предполагающий экономические преференции. Об этом 4 мая заявил премьер-министр республики Улукбек Марипов на встрече с жителями села Кок-Таш.

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По его словам, правительство республики подготовило соответствующий документ и направило его на рассмотрение в Жогорку Кенеш (парламент). Марипов добавил, что власти помогут построить и восстановить разрушенные дома в Баткенском и Лейлекском районах.

«Сейчас комиссия ведет подсчет и, как только она закончит работу, начнется строительство», — сказал премьер-министр.

Ранее в МЧС Киргизии подсчитали количество объектов, разрушенных во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. В Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области разрушены и повреждены 107 жилых домов, две школы, детский сад, ФАП, десять АЗС и другие объекты.

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