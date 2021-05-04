Пермь, , 08:13 — REGNUM В Перми утром 4 мая в соцсетях пользователи публиковали фотографии крупного пожара. Столп густого черного дыма заметили в разных частях города. Люди гадали, что горит.

Вскоре появилась официальная информация ГУ МЧС по региону. Ведомство сообщило о пожаре на складе по ул. Васильнева. Информация о возгорании в дежурную часть поступила в 07:22 по местному времени (05:22 мск).

Горит двухэтажное здание. В настоящее время площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В ликвидации ЧП задействованы 69 пожарных и 18 спецмашин. Человеческих жертв нет.