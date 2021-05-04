Сеул, , 08:43 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 541 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 514 случаев заражения локальные, ещё 27 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 124 269.

Известно, что рост показателя связан с возобновлением работы пунктов тестирования в полном объёме после выходных. Отмечается, что в 30% случаев не удаётся выявить источник заражения, в связи с этим органы здравоохранения прогнозируют дальнейший рост заболеваемости.

Число жертв пандемии увеличилось на шесть человек — до 1840.