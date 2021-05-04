Якутск, , 08:22 — REGNUM В Якутии все майские праздники продолжается вакцинация от коронавируса — более 107 тыс. человек уже привились первым компонентом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 4 мая первую вакцину от коронавирусной инфекции получили 107 843 человека, полностью завершили курс — 71 517 человек.

При этом первую прививку сделали 27 530 лиц старше 60 лет, вторую — 17 121 пожилой человек.

Всего Якутия получила 132 184 дозы вакцины, использовано 81,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье двумя партиями (30 апреля и 1 мая) поступили свыше 19 тыс. доз вакцины «Спутник V» и чуть более 800 доз «ЭпиВакКороны».