Тункинский район, Бурятия, , 08:10 — REGNUM В горах Тункинского района Бурятии ведутся поиски двух пропавших туристов из Красноярского края. К поисково-спасательным работам привлечена авиация МЧС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления ведомства по республике.

3 мая вечером один из членов группы позвонил на телефон спасения и сообщил о сходе снежной лавины на перевале Горелова. По его словам, один человек погиб, двое пропали, выжили ещё двое. Последних эвакуировали в Иркутск спасательным вертолётом и передали врачам.

«Для организации поисков остальных участников группы задействована сводная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Всего к работам привлечены 48 человек и 8 единиц техники», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая группа из города Дивногорск Красноярского края в составе пяти человек совершала восхождение на вершину Мунку-Сардык. Следователи по факту гибели туриста организовали проверку.

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