Иркутск, , 08:09 — REGNUM Сразу в трёх торговых центрах Иркутска открылись мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Как сообщили 4 мая в пресс-службе областного правительства, поставить прививку от SARS-CoV-2 на протяжении всего периода прививочной кампании можно в ТРЦ «Новый» (Советская, 58), ТЦ ЕвроПарк (ул. Розы Люксембург, 215В), ТРЦ «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, 19/1).

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Как сообщает региональный минздрав, в ТРЦ «Новый» где вакцинация проходит с 14.00 до 18.00 по местному времени, пациентами стали уже более 30 человек. В торговом центре Ленинского района медики будут работать 11 мая с 15.00 до 20.00 по местному времени, а в микрорайоне Юбилейном 5 мая прививочный пункт будет работать с 13.00 до 18.00. Врачи напоминают: что при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Также известно, что Ннакануне в Приангарье поступило более 53 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак. В настоящее время её доставляют в прививочные пункты.

По состоянию на 4 мая 2021 года первым компонентом вакцины привито 193 128 человек, полный курс вакцинации получили 115 332 человека. Стационарные пункты вакцинации будут работать все майские праздники.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 4 мая 2021 года в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2380 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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