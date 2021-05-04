Сургут, Югра, , 08:07 — REGNUM Новый директор Сургутского музыкально-драматического театра Светлана Астраханцева публично просит общественность города «не подливать масло в огонь» — в ситуацию, сложившуюся вокруг культурного учреждения. Её заявление опубликовано в социальных сетях.

«Давайте просто будем работать!» — просит Астраханцева театралов и сургутян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, увольнение бессменного директора Сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ) Тамары Лычкатой вылилось в громкий скандал. Этом предшествовали обыски в театре, уголовное дело о взятке в отношении племянника Лычкатой — замдиректора СМДТ.

До сих пор не утихают дискуссии в социальных сетях. Сама Тамара Лычкатая продолжает вести конфликтную линию поведения и Instagram-войну. На этот раз под её прицел попала новый директор СМДТ Светлана Астраханцева. Лычкатая заявляет, что якобы «труппе было рекомендовано думать что и где размещать в интернете, кого лайкать», художественному руководителю СМДТ якобы было заявлено «мы с вами не сработаемся», а ей, заслуженной, закрыт допуск в театр. Но при этом в свой последний день работы, когда Тамара Лычкатая ещё исполняла обязанности директора театра, она сама себя назначила режиссёром СМДТ. То есть человек подготовил почву для дальнейших скандалов и разбирательств. Эскалация конфликта вынудила Светлану Астраханцеву на публичное выступление.

«Могу сказать лишь одно: ведутся переговоры с молодыми режиссёрами. Есть пара проектов, готовых к реализации, о которых вы обязательно узнаете в своё время», — ответила Астраханцева на вопрос о ближайших планах нового руководства СМДТ.

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