4 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Анна Алябьева, , 10:36 — REGNUM Уже через два часа после сообщения о начале войны на Магнитогорском металлургическом комбинате было принято решение о переводе ряда печей на выпуск специального металла. В магнитогорскую броню были одеты десятки тысяч советских танков, каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был сделан из магнитогорской стали.

Рабочие у башен танков Т-34 в цеху Магнитогорского металлургического комбината

Предприятия

С 1941 по 1945 год три предприятия Магнитогорска были награждены орденами, одно из них дважды.

В Магнитогорском металлургическом комбинате изготавливались снаряды, гранаты и мины, отливались башни для танков. После начала боевых действий на территорию предприятия были эвакуированы 34 предприятия. Магнитогорские литейщики делали бронеколпаки для дотов и артиллерийских полукапониров, а также башни для танков «КВ». Магнитогорский металлургический комбинат в военные годы дал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия, Испания, вместе взятые: более 100 млн тонн чугуна, 11 млн тонн стали, 7 млн тонн проката.

Строительство комплекса комсомольской доменной печи № 6 на Магнитогорском металлургическом комбинате в 1943 г. Подъём улитки пылеуловителей

Труженики

Согласно указу правительства, ордена и медали получили 628 человек (в основном работники Магнитогорского металлургического комбината и треста Магнитострой). Трест «Магнитострой» и его директор награждены орденом Ленина. В 1943 году Верховный Совет СССР наградил работников треста «Магнитострой» девятью орденами Ленина, 26 орденами Трудового Красного Знамени, 13 орденами Красной Звезды, 85 орденами Знак Почета, 45 медалями «За трудовую доблесть», 56 медалями «За трудовое отличие» — за образцовое выполнение заданий ГКО по строительству и вводу в действие новых мощностей комбината.

Трудящимся Магнитогорского металлургического комбината было присвоено 14 орденов Ленина, 53 ордена Трудового Красного Знамени, 44 ордена Красной Звезды, 179 орденов Знак Почета, 171 медаль «За трудовую доблесть», 164 медали «За трудовое отличие». Высшую награду страны — орден Ленина — получил и сам комбинат.

Вклад города в Победу

По данным сайта городатрудовойдоблести.рф, вклад Магнитогорска составил более 10 млн тонн чугуна, 11 млн тонн стали, 7 млн тонн металлопроката, 28 млн тонн руды, 12,5 млн тонн угля и газа, каждый третий снаряд из магнитогорской стали и каждая вторая танковая броня из магнитогорской стали.

Разливка стали в третьем мартеновском цехе ММК. Июнь 1942. Россия, Челябинская область, Магнитогорск

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Магнитогорск в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.