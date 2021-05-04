Александр Комаров, 4 мая 2021, 10:42 — REGNUM Вечер 3 мая был в ожидании плохих новостей из Екатеринбурга. На дублёре Сибирского тракта возле города был крупный пожар. Горели несколько грузовиков. Видео этого ада облетело телеграм-каналы и социальные сети. Те, кто его увидел, приготовились к худшему, предположив, что без жертв там не обошлось.

ДТП
ДТП
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какой-то апокалипсис на дороге. Кто-то на отдых ехал», — взволнованно говорили граждане.

Однако в этом плане всё обошлось. Машины, конечно, сгорели, но люди остались живы, а это главное.

Что же произошло? Оказалось, водитель фуры TATA допустил столкновение с другой фурой. Машины загорелись, и огонь перекинулся на молоковоз, который некоторые источники поначалу приняли за бензовоз. При этом в одной из фур находилась алюминиевая пудра — весьма опасное вещество. Возникла угроза взрыва.

Горят две фуры на дублере Сибирского тракта. Екатеринбург
Горят две фуры на дублере Сибирского тракта. Екатеринбург
Цитата из видео на YouTube

Сотрудники МЧС получили сообщение о произошедшем в 18:35 по местному времени (16:35 мск). Уже в 19:02 фуру с алюминиевой пудрой потушили. Полностью с пожаром на трассе справились лишь в 21:10. А спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда оказывают Росавтодору помощь в восстановлении движения автомобилей в сторону Екатеринбурга. На тот момент оно было закрыто, и автомобилистам пришлось ехать в объезд. Чтобы облегчить ситуацию, в отбойнике — разделителе дорог сделали пропил. Это позволило направить машины по полосе встречного движения.

Произошедшее активно обсуждают в соцсетях и на форумах. Виталий Р. констатировал, что всего один невнимательный водитель чуть не устроил целый апокалипсис. А Евдокия П. сообщила общественности, что буквально незадолго до ЧП проехала по этому участку.

«Как мы вовремя проехали… Ничего не предвещало…» — написала женщина.

Виктории С. не так повезло. Она ехала уже в 20:30, и, по её словам, «тракт стоял насмерть». Пришлось объезжать через Верхнее Дуброво и Растущий. «Там дорога плохая, но на пузотерке смогли проехать», — сказала гражданка.

А Веста К. попала в самую пробку, и её впечатления были совсем никуда. «Это полный треш, расстояние в 2 км ехала час, пробка наглухо стоит, особо не двигается», — возмущённо написала автомобилистка.

Также форумчане обсуждали причины произошедшего и искали виновных. Ну, а как без этого? С дивана же виднее, разве не так? Вот один из граждан написал на портале Е1.ru, что «если водителям не давать спать, они ещё не то могут учудить». А ещё один аноним заявил, что «всё больше и больше безответственных разгильдяев садятся за руль фур и большегрузов». «Профессионал — это слово из прошлого», — считает гражданин.

Горят две фуры на дублере Сибирского тракта. Екатеринбург
Горят две фуры на дублере Сибирского тракта. Екатеринбург
Цитата из видео на YouTube

А ещё один форумчанин полагает, что если даже в мэры и губернаторы «берут некомпетентных людей, которые понятия не имеют о госуправлении», то что происходит при наборе в водители? «Водитель «таты», может, на снегоходе катается хорошо или столы прекрасные делает, но вот водить не дано, а его рулить поставили», — с умным видом заявил форумчанин.

Этот интернет-пользователь ошибся, опыта водителю не занимать. Он 27 лет за баранкой. Как бы то ни было, но похоже, что теперь ему придётся отвечать. В первую очередь финансово — возмещать ущерб. Также на водителя, допустившего аварию, составили административный протокол. Но виновнику ЧП можно порадоваться хотя бы потому, что в этом замесе никто не погиб. В противном случае ответственность была бы совсем другой.

Ранее читайте: Пожар с тремя фурами в Екатеринбурге ликвидировали