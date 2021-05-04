Санкт-Петербург, , 08:12 — REGNUM Погодную ситуацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 4 мая определяет северо-западная периферия циклона, центр которого находится над Вологодской областью.

Из-за этого в городе на Неве вновь, как и днем ранее, будет облачно и ветрено, пройдут дожди с мокрым снегом, а температурный фон сохранится на 5−6 градусов ниже климатической нормы.

Это можно назвать возвращением в начало апреля, отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит +3…+5 градусов, по Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северный, порывистый 5−10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 мая в Петербурге пройдут небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем — в виде дождя. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Ленинградской области 5 мая в большинстве районов небольшие, днем на юге местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за штормового предупреждения в Петербурге закрыли сады и скверы