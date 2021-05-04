Тункинский район, Бурятия, , 08:03 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту гибели туриста в горах при сходе лавины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 3 мая на перевале «Горелова» вблизи села Монды.

Под лавину попали пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края, совершавшие восхождение на вершину Мунку-Сардык. Как отмечается, группа была зарегистрирована в МЧС 21 апреля.

«Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника», — отметили в управлении.

Спасательный вертолёт эвакуировал двух выживших членов группы. На месте продолжаются поиски остальных туристов.

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