Атланта, США, , 08:02 — REGNUM Два человека стали жертвами торнадо в американском штате Джорджия. Об этом 4 мая сообщило издание USA Today.

Один человек погиб в городе Атланта, второй погибший из округа Хьюстон. Оба скончались от травм в результате падения на них деревьев, не устоявших под напоров ветра.

Национальная метеорологическая служба США предупредила об угрозе торнадо в штатах Джорджии и Алабаме. Здесь ожидается ураганный ветер, скорость которого составит около 30 м/сек. Власти штатов призвали жителей не покидать свои дома и по возможности укрыться в убежищах.

Сезон торнадо обычно начинается в США в апреле-мае, но в текущем году он стартовал позднее обычного. Синоптики предупреждают, что из-за особенностей движения воздушных масс над Атлантическим океаном, ураганы могут быть сильнее, чем обычно.

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