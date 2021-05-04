Омск, , 08:02 — REGNUM В январе — марте 2021 года в Омской области организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики ввели 691 квартиру общей площадью 59,1 тыс. кв. м. Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

Согласно докладу о социально-экономическом положении региона за указанный период, объёмы введённого жилья снизились относительно января — марта 2020 года на 33,2%.

Средний размер построенной квартиры составлял 86 кв. м общей площади. Индивидуальные застройщики ввели 242 квартиры общей площадью 36,6 тыс. кв. м. На долю индивидуального жилищного строительства приходилось 62% от областного ввода жилья.

В столице региона — городе Омске — введено 30,7 тыс. кв. м общей площади жилых домов, в том числе 8,9 тыс. кв. м — индивидуальными застройщиками.

По данным статистиков, в регионе с января по март выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на сумму 15 млрд рублей. Это ниже уровня аналогичного периода 2020 года на 17%.

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