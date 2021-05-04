Магадан, , 08:10 — REGNUM На предстоящие два месяца на авиаперелёты Магадан — Москва билетов экономкласса в продаже нет. Бизнес-класс в одну сторону стоит 56,8 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Магаданской области.

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При этом плоские и субсидированные для дальневосточников авиабилеты из Москвы есть практически на все даты в мае и июне.

«Средний круговой тариф на московском направлении получается 46,2 тыс. рублей. В начале мая авиакомпания «Россия» выполняет пять рейсов в неделю, к июню рейсы станут ежедневными, а с июля обещают рекордные девять рейсов в неделю», — пояснили в Общественной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, издержки всегда оплачивает потребитель, заявил эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов, комментируя рот цен на авиабилеты в России в ближайший год.