Санкт-Петербург, , 08:03 — REGNUM Петербургские пожарные ликвидировали крупный пожар в цельнометаллическом ангаре в Невском районе города. Погибших и пострадавших не обнаружено.

Пожар в ангаре в Невском районе Петербурга ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Сообщение о возгорании на Приневской улице, д.9, поступило в оперативные службы 4 мая в 06:07 мск. Загорелся ангар размером 10×20 метров и высотой 5 метров по всей площади.

В ходе тушения огня ранг пожара повышался до №1 БИС, но вскоре был снижен до №1. На месте ЧП работали 14 единиц техники и 52 человека личного состава оперативных служб, в том числе от МЧС 10 единиц техники и 41 сотрудник.

В 06:56 произошла локализация возгорания, в 07:23 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.