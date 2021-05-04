Улан-Удэ, , 07:53 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 37 277, сообщили корреспондент ИА REGNUMу в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели к настоящему времени 35 984 человек, в том числе 24 за последние сутки. Скончались ещё два пациента, а всего жертвами COVID-19 в республике стали 856 человек. В стационарах не лечении остаются 285 больных, ещё 152 носителя проходит амбулаторное лечение.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 373 койки: занято — 285, свободно — 80 коек. Занятость коечного фонда составляет 76,4%», — отметили в штабе.